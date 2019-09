Ap kan få ordføreren i Tromsø tross dårlig resultat

Ap fikk 19 prosent av stemmene, mens SV ble det nest største partiet i kommunen med 15,8 prosent. Høyre fikk 15,6 prosent.

Arbeiderpartiet har hatt flertall sammen med Rødt og SV i Tromsø, men etter mandagens valg er de avhengig av Senterpartiet for å flertall og beholde ordføreren, skriver Nordlys.

Senterpartiet har fått 11 prosent av stemmene.

– Jeg tenker at de må trylle på høyt nivå dersom borgerlig side skal samle seg, sier Arbeiderpartiets ordførerkandidat Gunnar Wilhelmsen til avisen.

Aps resultat på 19 prosent er en tilbakegang på 10,8 prosentpoeng.

Ifølge valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø er dette det dårligste valget for Ap i Tromsø siden 1925, altså 94 år, skriver NRK.

Senterpartiets ordførerkandidat Marlene Bråthen sier til Nordlys at hun er klar for å forhandle med partiene som i dag har makta i Tromsø. De innledende møtene om et mulig samarbeid starter tirsdag.

Bråthen understreker imidlertid at de kan samarbeide både til høyre og venstre, men innser at det kan bli vanskelig å oppnå et flertall på borgerlig side så lenge både Frp og Nei til bompenger holder fast ved sitt absolutte nei til samarbeid med noen som går inn for en byvekstavtale med bompenger.

