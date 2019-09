Ap klart størst i skolevalget – MDG går kraftig fram

Arbeiderpartiet går tilbake 1,6 prosentpoeng fra 27,8 prosent som var resultatet ved forrige skolevalg før stortingsvalget i 2017.

– De unge vil ikke ha kommersialisering i eldreomsorgen, skattekutt og økte forskjeller, sier leder Ina Libak i AUF.

Høyres resultat er en nedgang fra 15,1 prosent i 2017.

MDG-jubel i Oslo

MDG går på sin side kraftig fram med 4 prosentpoeng fra forrige skolevalg, da de fikk en oppslutning på 6,8 prosent.

– Vi er ser at veldig mange unge stemmer på oss. Men nå håper vi også at foreldrene følger ungdommen og stemmer på oss mandag, sier MDGs talsperson Arild Hermstad til Aftenposten.

– Vi er tredje størst i landet, fått et tosifret resultat og vi går fram i alle fylker. Så dette er et brakvalg for oss, sier leder Hulda Holtvedt i Grønn ungdom til Dagbladet.

Særlig i Oslo har MDG god grunn til å juble. Partiet er nest største parti i hovedstaden og får hele 16,4 prosents oppslutning.

Venstre større enn noen gang

Venstre har også en klar framgang ved årets skolevalg, fra 7,4 for to år siden til 10,2 prosent nå. Det er høyere enn partiet noen gang har oppnådd.

– Det er mange som har blitt overrasket over at skolevalget skulle bli en kamp for ytringsfrihet og retten til å fremme sine politiske standpunkter i åpen debatt, men Unge Venstre har stått i stormen med rak rygg, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Ungdomspartiet har den siste tiden fått oppmerksomhet for kampanjen «Legalize it», som tar for seg legalisering av cannabis. Partiet ble fredag tvunget til å ta ned en plakat med påskriften under en skoledebatt i Tromsø, noe som førte til at alle ungdomspartiene forlot debatten.

De øvrige partiene får denne oppslutningen: Rødt 4,9 (-0,8), SV 9,9 (-0,1), Sp 8,0 (+1,3), KrF 2,3, (-0,8), Frp 8,2 (-2,2) og andre partier og grupper 6,2 prosent.

– MDG har sterk vekst

– Jeg tror nok at Arbeiderpartiet kommer til å se dette som et positivt resultat. De har jo hatt en del målinger hvor de har ligget lavt, særlig i byer som Oslo, sier professor Bernt Aardal ved Institutt for samfunnsforskning.

Aardal påpeker samtidig at Høyres resultat er lavt.

– Du må tilbake 2005 for å få et svakere resultat ved skolevalget, sier valgforskeren.

Arbeiderpartiet er også største parti i Oslo med 24,4 prosent, mens Høyre får 14,5 prosent oppslutning.

Videre får SV 12,4, Venstre 9,9 og Rødt 6,2 prosent oppslutning i Oslo. Frp ligger like foran med 6,4 prosent. Sp og KrF gjør det klart dårligst i hovedstaden og får bare 1,1 og 0,9 prosent oppslutning.

Norsk senter for forskningsdata (NSD) arrangerer skolevalgene på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.