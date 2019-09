KS krever milliardløft for forskning om kommunale helsetjenester

Hovedstyret i KS vedtok fredag at KS skal være pådriver for å etablere et permanent organ for forskning om de kommunale helse- og omsorgstjenestene, kalt Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF).

Målet er å rette opp i dagens skjevfordeling: Om lag 50 prosent av landets helseutgifter brukes i kommunene. Men bare 10 prosent av helsesektorens forskningsmidler brukes på kommunale tjenester.