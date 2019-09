Bibliotekene til kamp mot falske nyheter

– Å styrke tilgang til og formidling av kunnskapskildene blir en motkraft til spredning av falske nyheter, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

Regjeringen ønsker at biblioteket skal være et naturlig sted å henvende seg for den som ønsker å skille mellom ekte og falske nyheter, mellom gode og dårlige kunnskapskilder. Bibliotekene er viktige for demokrati og dannelse, heter det i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

Støtte til aktiv formidling av mangfoldet i samlingene, der man også skal ut av bibliotekrommet og nå ut til nye grupper, er ett av grepene i strategien som skal gjøre det lettere og bedre for folk å bruke bibliotekene.

Samtidig skal det bli enklere for folk å søke etter både digitalt og analogt materiale i samlingene. Nasjonalbiblioteket skal levere fellestjenester som avlaster lokalbibliotekene slik at de får mer tid til publikumsrettet arbeid.

