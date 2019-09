Dro til fjells for å roe ordfører-nervene

– Jeg har dratt til fjells for å avreagere. Det er en nervepirrende dag og mange timer til kvelden, sier Bjørlo til Kommunal Rapport mandag formiddag.

Senterpartiets Paul Jacob Helgesen ligger best an til å bli ordfører i nye Stad kommune, ifølge Norfaktas meningsmåling for Fjordabladet 3. september. Den gir Sp 33,6 prosent av stemmene, mot Venstres 21,7 prosent. Deretter er det et langt sprang ned til Aps 14 og Høyres 12 prosent.