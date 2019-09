I flere måneder har kommunene ikke blitt enige om bymiljøpakken, men etter regjeringens bompakke som sørget for at rushtidsavgiften fjernes, er det nå lokal enighet, melder Stavanger Aftenblad.

Bymiljøpakken Nord-Jæren omfatter 38 bommer rundt Sandnes, Stavanger og Sola.

Enigheten innebærer blant annet at rushtidsavgiften fjernes, muligens allerede fra nyttår, og at elbiler må begynne å betale halv takst i bomringen.

I enigheten understrekes det at nullvekstmålet skal nås, og at det kan innføres nye restriktive tiltak hvis det viser seg at trafikken øker.

Avtalen ble presentert av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF), Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H), Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap), Randaberg-ordfører Kristine Enger (Ap) og Sola-ordfører Ole Ueland (H) onsdag.

Med den enigheten kan Nord-Jæren gå inn i nye forhandlinger med staten.

Venstres fylkesordførerkandidat Kjartan Alexander Lunde er enormt skuffet over at rushtidsavgiften avvikles på Nord-Jæren.

– Det er helt forferdelig at Nord-Jæren-ordførerne samtidig tar bort elbilfordeler. Dette er et dobbelttap for miljøet. Rushtidsavgiften har vært bærebjelken i å nå målet om reduserte utslipp og nullvekst i biltransport, sier Lunde.

– Andelen elbiler på Nord-Jæren er også ennå altfor lav til at det skal allerede innføres halv avgift, sier Lunde.

