Enorme lønnsgap i Kommune-Norge

At det er lønnsgap mellom kvinner og menn, kommer neppe som en overraskelse. På den positive siden er det i stor grad lik lønn for likt arbeid, skriver Dagens Næringsliv (DN). Ifølge avisen skyldes ulikehetene i kommunene primært at menn “har godt betaltes lederjobber i privat næringsliv og at kvinner oftere jobber deltid”.

Et hav av forskjell

Ifølge avisens kartlegging, er Herøy i Møre og Romsdal ett av stedene der mennenes lønningsposer er betydelig større enn kvinnenes. Tall DN har hentet inn fra alle landets kommuner “viser at menn tjener 50 prosent mer enn kvinner i 115 av kommunene, målt i bruttoinntekt, altså inntekt før betaling av skatt.”

I Herøy tjener menn 82 prosent mer enn kvinner”. Helt øverst på listen ligger Hordaland-kommunen Austevoll er forskjellen intet mindre 100 prosent, det samme gjelder Sandøy, også i Møre og Romsdal.

Høyre-ordfører Arnulf Goksøy i Herøy uttaler til DN at:

– Lokalsamfunnet skal være stolt over å ha skapt store rederier innen fisk og offshore, tross store lønnsforskjeller i kommunen.

Tromsø best av de store

Av de største byene er lønnsforskjellen mellom kvinner og menn minst i Tromsø. Der tjener kvinner “bare” 30 prosent mindre enn menn.

