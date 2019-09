Feil i nytt datasystem til 560 millioner kroner

Det nye IT-systemet ble rullet ut til 34 videregående skoler i Akershus i høst. Bare noen uker etter skolestart er misnøyen stor, skriver Aftenposten.

Problemene er blant annet knyttet til at elevene faller ut av klasselister og at føring av fravær ikke fungerer. Lærerne får heller ikke registrert elevene i det gamle systemet «It’s Learning».

– Det er mye frustrasjon knyttet til det nye systemet, som har ført til en stor arbeidsbelastning for både lærere og skoleledere, sier Johannes Bjørset Aagaard, leder for Utdanningsforbundet i Viken, tidligere Akershus fylkeskommune.

Visma vant oppdraget om å utvikle et nytt administrativt datasystem til alle videregående skoler i Norge og i grunnskolen i Oslo. Det interkommunale selskapet, Vigo IKS, er innkjøper av systemet og betaler 560 millioner for å leie Vismas løsning i ti år.

Systemet er ikke helt klart før høsten 2020 og ble rullet ut før det var ferdig. Det er fortsatt rundt 100 personer som jobber med utviklingen.

– Formålet var at det kunne tas i bruk, slik at man fikk rask tilbakemelding på hva som fungerer, eventuelt ikke fungerer, sier daglig leder Brynjulf Bøen i Vigo IKS.

– Det er viktig for oss i Visma å presisere at InSchool innebærer mye nytt for skolene og de ansatte. Vi har stor forståelse for at det å ta i bruk et nytt system, som erstatter mange gamle systemer, kan oppleves som vanskelig, sier direktør Leif Arne Brandsæter i Visma.

