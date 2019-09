I fem kommuner er det bare to lister å velge mellom

Noen små kommuner har fire-fem lister. Andre bare to alternativer som ofte er ganske like. De fem kommunene vi har funnet som bare har to lister er Modalen i Hordaland med 382 innbyggere, Utsira i Rogaland med 196 sjeler, Vevelstad i Nordland med 496, Tydal i Trøndelag med 781 og Røyrvik i Trøndelag med 478 innbyggere.

I Modalen har de hatt to lister lenge, Solrenningslista og Samlingslista. Men uker før valget har toppkandidaten for Solrenningslista meldt ifra at hun ikke ønsker å bli ordfører. Hun oppgir personlige årsaker til at hun ikke kjemper om klubba, og ber velgerne stemme på toppkandidaten fra Samlingslista, ifølge NRK. For heller ikke nummer to på Solrenningslista ønsker å bli ordfører.