Varsler stevner Eidskog kommune: – Jeg fraråder alle å varsle om kritikkverdige forhold

– Jeg hadde definitivt aldri gjort det igjen, og jeg fraråder alle å varsle. Det kan rett og slett være farlig, sier Bente, som er ansatt i Eidskog kommune. Av hensyn til sin familie ønsker hun ikke at hele navnet hennes blir offentliggjort.

I 2016 ledet hun retakseringsprosessen for eiendomsskatt i hedmarkskommunen, og det skulle raskt vise seg å bli alt annet enn en smidig prosess. Etter kort tid skal Bente muntlig varslet ledelsen om at administrasjonen i kommunen ikke var skodd til å gjennomføre et så stort prosjekt som en omtaksering er. Hun fryktet at innkrevingen av eiendomsskatt kom til å bli tilfeldig og i verste fall lovstridig. Bente mener at daværende ledelse responderte med å motarbeide henne, i stedet for å undersøke varslene. Arbeidssituasjonen ble etter hvert så belastende at hun ble sykemeldt. Dette førte til at hun foretok en formell varsling om situasjonen.