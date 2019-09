Frp frir til Sp for å beholde ordføreren i Ullensaker

– Slik det står nå må enten Ap eller Sp bryte et av sine valgløfter for å samarbeide. Min dør er åpen for Sp, de kan gjerne komme hit. Vi har mange sammenfallende interesser, sier ordfører i Ullensaker, Tom Staahle (Frp).

Siden 2003 har Frp hatt ordføreren i Ullensaker, men valgresultatet viser at for øyeblikket har de rødgrønne et flertall på 23 mot 22 representanter i kommunestyret. Det betyr at Aps Eyvind Schumacher ligger an til å bli den neste ordføreren, men det er så jevnt at fintellingen kan være avgjørende for hvem som blir ordfører.