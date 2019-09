Frp i ferd med å miste ordføreren i Ullensaker

– Vi liker åpenbart ikke den siste målingen, og vi skal jobbe knallhardt for å snu dette. Jeg håper folk tenker seg om før de går til valgurnene, sier ordfører Tom Staahle (Frp).

I januar viste meningsmålinger at de rødgrønne i Ullensaker hadde ett mandat mer enn posisjonspartiene, og de lå an til et ordførerskifte. En rykende fersk meningsmåling InFact har gjort for Romerikes Blad viser at de rødgrønne øker sitt forsprang i Ullensaker. I meningsmålingen får de 25 mandater, mens posisjonspartiene sitter igjen med 20 mandater. Frp har hatt ordføreren i Ullensaker siden 2003, og ordføreren mener at under deres ledelse har kommunen blitt en av landets mest attraktive kommuner.