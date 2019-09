Fylket godtar valgresultatet til tross for TV-stunt

«Valgstyret beklager sterkt at skolevalget ved Lillestrøm videregående skole har blitt manipulert, med de konsekvenser det kan ha medført for kommune- og fylkestingsvalget, og deler fylkesrådmannens i Akershus sin konklusjon om at dette ikke skulle ha funnet sted.», heter det i et vedtaket som ble fattet torsdag, ifølge Medier24.

Tidligere denne måneden ble det kjent at NRK-programmet Folkeopplysningen hadde forsøkt å manipulere skolevalget ved Lillestrøm videregående skole, blant annet ved å spre falske nyheter til elever ved skolen.

Flere av elevene ved skolen hadde også stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalget, og manipuleringen kan dermed ha påvirket stemmegivningen ved dette valget.

Fylkesordfører Anette M. Solli (H) omtaler overfor Medier24 virkemiddelbruken som uhørt.

– Det er ingen tvil om at dette var noe som berørte valget. Det synes valgstyret er svært uheldig, sier Solli.

På spørsmål om hvorfor fylkeskommunen likevel godkjenner valgresultatet, svarer Solli:

– Lillestrøm er en stor kommune, og marginene er det de er. Det er ikke grunn til å tro at dette i nevneverdig grad påvirket resultatet i kommunevalget, og at det heller ikke fikk uttelling på mandatkåringen.

– Vi kan selvsagt ikke være helt sikre på dette, men mest sannsynlig er det konklusjonen. For resultatene til Viken fylkeskommune så var det ikke utslagsgivende, sier hun.

Tidligere denne uken ble det klart at Kringkastingsrådet er kritisk til Folkeopplysningens valgmanipulasjon.

