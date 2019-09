Gjør seg klar til å ta ordførervervet fra Frp

– Ullensaker trenger et skifte, og jeg er klar for å ta på meg oppgaven som ordfører. Det blir en veldig spennende kveld, sier Aps ordførerkandidat i Ullensaker, Eyvind Schumacher.

Han har tilbrakt valgdagen sammen med sin tre år gamle sønn Michael, og han har god tro på at de rødgrønne skal klare å skyve Frp ut av rådhuset i Ullensaker etter 20 år med blått styre. Siste meningsmåling kom i forrige uke, og den viser at de fem rødgrønne partiene Ap, SV, Rødt, MDG og Sp til sammen har 25 av 45 mandater i kommunestyret. At ligger dermed til rette for et maktskifte i Ullensaker.