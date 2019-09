Hadia Tajik: Uaktuelt å snakke om regjeringssamarbeid med MDG nå

Valgresultatet tirsdag morgen viser at Arbeiderpartiet får 24,8 prosent av stemmene på landsbasis, et fall på 8,3 prosentpoeng siden lokalvalget for fire år siden. Det er det dårligste valgresultatet for Ap i et kommune- og fylkestingsvalg noen gang.

Ap-nestleder Hadia Tajik sier til Dagsavisen at hun vil gjenreise partiet ved å gjøre trygg økonomisk styring trendy igjen. På spørsmål om hva hun mener om Espen Barth Eides utspill om å styre med MDG nasjonalt, sier Tajik at det mest naturlige er å styre med Senterpartiet og SV.

– Det er ikke en aktuell problemstilling nå. Det er to år til stortingsvalget, og det mest naturlige er at vi samarbeider med Senterpartiet og SV, sier Tajik.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er langt fra fornøyd.

– Samtidig er det gledelig at vi i Oslo for første gang siden 1971 får gjenvalg av et Ap-styrt byråd sier Gabrielsen til avisen.

Resultatene viser at Ap får 20,1 prosent i Oslo, ned 11,9 prosentpoeng, mens MDG får 15,8 prosent, en vekst på 7 prosentpoeng. SV går fram 3,6 prosentpoeng til 9,1 prosent.

– Arbeiderpartiet får ikke nok kred for den politikken som føres i Oslo. MDG får uttelling for miljøpolitikken og SV for den utjevnende politikken, sier LO-lederen.

(©NTB)