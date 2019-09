Ti av elleve fylkeskommuner vil trolig få rødgrønn ledelse

Viken: Ap/Sp/SV/Mdg har flertall.

Høyre ble det største partiet med 25,1 prosent av stemmene, og Bompengepartiet FNB fikk 3,5 prosent i Viken. Til tross for et klart rødgrønt flertall, kan forhandlingene bli tøffe. Sp i Viken har kjørt en valgkamp på oppløsning av Viken som sak nummer en. De vil ha en avtale om at det skal søkes om oppløsning i 2021 dersom det blir regjeringsskifte. Blir de rødgrønne enige, er det trolig Tonje Brenna (Ap) som blir Vikens første fylkesrådsleder. Men Aps program sier ingenting om oppløsning.