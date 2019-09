Innskrenker ytringsfriheten til folkevalgte, får refs av ombudsmannen

– Vi tar uttalelsen fra Sivilombudsmannen til orientering, og vi kommer til å tilpasse vårt reglement. Når vi behandler saker bak lukkede dører må vi bli tydeligere på hva som er taushetsbelagte opplysninger og ikke. Det er ikke slik at hele debatten er taushetsbelagt, sier ordfører Johnny Hansen (Ap) i Brønnøy kommune.

Sivilombudsmannen har undersøkt Brønnøy kommunes reglement for lukking av møter for folkevalgte og taushetsplikt for folkevalgte. I kommunestyrets reglement for lukking av møter gis både folkevalgte og de tjenestemenn som måtte være til stede en taushetsplikt for de forhandlingene og de vedtak som er gjort. Dette reagerer Sivilombudsmannen på.