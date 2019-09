Jonas Andersen Sayed (21) blir tidenes yngste ordfører

KrF fikk 26,4 prosent av stemmene i kommunen. Partiet skal styre med Venstre, Senterpartiet og Sokndal listo, ifølge kanalen.

21-åringen var bare 17 år da han ble valgt inn i kommunestyret for første gang. Han er bosatt i Stavanger, der han studerer statsvitenskap, men har sagt at han vil flytte hjem om han blir ordfører.

Tirsdag sa Sayed til NTB at han føler seg klar til å ta fatt på oppgaven.

– Jeg føler at det kan vi få til. Vi har fått et sterkt mandat, og om det går veien, skal vi sammen med de andre partiene klare å finne gode løsninger for kommunen, sier han.

