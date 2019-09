Knivskarp kamp om ordførerkjedene

– Det ser ut til at det er store omveltninger på gang, sier forskningsleder Dag Arne Christensen ved forskningsinstituttet Norce i Bergen til NTB.

Men akkurat hvordan Ordfører-Norge vil se ut etter valget, er det ingen som tør spå før valgresultatet er klart. I mange kommuner må flere partier styre sammen, og ordførerkjedet er blant tingene som legges i potten når oppgaver og verv skal fordeles.

– Dette er ikke et parlamentarisk system, og det er ikke gitt at det største partiet får ordføreren, sier Christensen.

Brakvalg for Sp

Det har lenge vært kjent at Senterpartiet ligger an til å gjøre tidenes brakvalg. I Nord-Norge kan 38 av 80 kommuner bli firkløvergrønne etter valget, ifølge en analyse som valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Oslo har utført for VG.

Lokalt kan partiet samarbeide både til høyre og til venstre. Dermed kan det være mange ordførerkjeder å hente.

– I slike forhandlinger har Sp tradisjonelt vært gode, sier Christensen, som peker på at ordførerkjedet både er symboltungt og gir makt.

– I Norge er det få heldagspolitikere blant lokalpolitikerne. Mange steder er ordføreren den eneste, sier han.

Høyre sliter

I det forrige kommunevalget i 2015 ble Høyre den store ordførertaperen og mistet 45 ordførere, blant annet i Oslo, Bergen og Tromsø. Siden Erna Solberg kom til makten i 2013, har Høyre gått fra å ha nær 28 prosent av ordførerne til drøyt 17 prosent.

I dag har partiet 74 ordførere, men kan komme til å tape i Stavanger, der 24 år med Høyre-styre kan bli brutt. I nord kan Høyre tape fire kommuner til Sp.

Også i Bergen er det duket for valgthriller. Men ifølge de siste beregningene fra Poll of polls har de rødgrønne et ørlite forsprang på de borgerlige.

Ap-æra over

Aps æra som landets ordførerparti kan være over. Etter kommunevalget i 2015 endte 203 ordførerkjeder rundt halsen på Ap-politikere – 46 flere enn i den forrige valgperioden og et antall man måtte helt tilbake til 1987 for å finne maken til.

Med bratt nedtur på meningsmålingene ligger Ap an til å tape mange av dem, særlig til Senterpartiet. I 20 av kommunene som Sp ser ut til å kapre i Nord-Norge, har Ap til nå hatt ordførervervet, blant disse Karasjok, Balsfjord, Målselv og Nesna.

Også i tradisjonelle Ap-bastioner som Årdal og Stange, der Ap i sistnevnte har hatt ordførervervet i snart 100 år, kan stå for fall, med et Sp som fosser fram.

– Det vil jo være dramatisk, sier Christensen.

En trøst for Ap er at de rødgrønne ser ut til å beholde makten i Oslo, Trondheim og Tromsø. I Tromsø har imidlertid SV styrket seg kraftig og er nå jevnstort med Ap på de siste målingene – noe som har ført til krav fra SV om ordførervervet.

Frp mot katastrofe

Ap kan også kapre ordførere fra Frp, som virkelig har grunn til å svette i forkant av valget. Interne konflikter og bompengeopprør kan føre til et katastrofevalg for Frp, særlig i storbyene.

Partiet fikk bare fem ordførere etter valget i 2015, og ser ut til å beholde vervet i det tidligere «utstillingsvinduet» Os, som er blitt slått sammen med Fusa til Bjørnafjorden. Men både i Ullensaker, Lindesnes (tidligere Mandal) og på Hvaler ligger det an til knivskarp kamp med Ap om ordførervervet.

Også KrF sliter og risikere å ende opp med halvparten så mange ordførere som i dag, ifølge Vårt Land.

