Kringkastingsrådet kritisk til NRKs valgmanipulasjon

Programmet Folkeopplysningens skolevalg-stunt på Lillestrøm videregående skole ble behandlet under Kringkastingsrådets møte tirsdag.

4. september ble det kjent at NRK-programmet gjennom et halvt år har laget falske nyheter for å manipulere stemmegivningen til fordel for Senterpartiet i skolevalget til elevene på skolen.

Det er kommet inn 18 klager på episoden, som ennå ikke er sendt. Et flertall av Kringkastingsrådets medlemmer er altså kritisk til programmet.

– Stemmerett og demokrati bør ikke på denne måten bli utsatt for bevisst juks, og spesielt ikke fra statskanalen, sa tidligere Bergens-ordfører Trude Drevland (H).

Senterpartiets representant Kathrine Kleveland Bonde sier at selv om hun som Sp-politiker kanskje burde vært glad for oppmerksomhet rundt partiet, så mener hun det er prinsipielt feil å eksperimentere med valget.

– Jeg skulle ønske det hadde skjedd i en annen sammenheng. Jeg synes det har vært en misbruk av tillit, uttalte Bonde.

Roser NRK

Ove Vanebo ( (Frp) sier han uenig med dem som sier stuntet har gitt viktig info og peker på at det er umulig å vite om Senterpartiets vekst i skolevalget på 1,1 prosentpoeng skyldes manipuleringen eller andre faktorer. Han er også kritisk til at elever på skolen over 18 år med stemmerett var en del av eksperimentet.

– Det kan ha påvirket et titalls personer med stemmerett, og det er alvorlig, sa Vanebo, og minte om at i enkelte kommuner kan én stemme være nok til å avgjøre utfallet.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk roste derimot NRK og sier stuntet befinner seg helt i kjernen av pressens samfunnsoppdrag:

– Et sånt stort prosjekt som dette er det ikke alle som har muskler og ressurser til å gjennomføre. Det har NRK, og de tar det ansvaret, og det er veldig, veldig bra, uttalte Selbakk.

– Flertallet er kritisk til at denne metoden ble brukt i en situasjon der man hadde med det aller helligste å gjøre, nemlig valget vårt. Samtidig ønsker rådet at NRK skal være pioner også i metodebruk, og da vet vi at det blir diskusjoner i ettertid, oppsummerte rådsleder Julie Brodtkorp.

Bekymret for politisk press

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen minte om at programmet ikke er sendt ennå og oppfordret til å ikke konkludere om eventuell kunnskap og verdi i forkant av publiseringen.

Han tok samtidig selvkritikk for at NRK ikke har hatt en god nok prinsipiell diskusjon rundt det problematiske å intervenere i et valg – selv om han mener valgresultatet i kommunen umulig kan ha blitt påvirket av stuntet.

Vebjørn Selbekk sier han er bekymret for det politiske presset NRK har blitt utsatt for i saken, noe som ble støttet av medlem Bushra Ishaq.

En rekke politikere har kritisert stuntet, blant dem statsminister Erna Solberg (H), kommunalminister Monica Mæland (H) og kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H). Flere elever ved skolen har imidlertid uttalt seg positivt om eksperimentet.

