Lillestrøm-rektor sa først nei til Folkeopplysningen på NRK

Mandag holdt Koordineringsutvalget i Akershus fylkeskommune et møte der NRKs valgprosjekt i programmet Folkeopplysningen med påvirkning av elever på Lillestrøm videregående skole var et hovedtema.

Aftenposten og Medier24 har begge gått gjennom møtedokumenter der det fremgår at Lillestrøm-rektor Øivind Sørlie først sa nei til at skolen skulle delta i prosjektet etter at fylkesadvokaten i Akershus hadde vurdert prosjektet.

Fylkesadvokaten frarådet deltakelse og henviste blant annet til personopplysningsloven, krav til skolemiljøet og fylkeskommunens etiske veileder.

NRK argumenterte overfor skolen videre om at prosjektet ville bli gjennomført «i samsvar med presseetiske og rettslige regler, og at det ville skje på en kontrollert og trygg måte». Etter et nytt møte godtok de prosjektet.

Fylkesrådmannen i Akershus er i dag tydelig i sin sak.

– Min konklusjon i dag er at prosjektet ikke burde vært gjennomført. Vesentlige problemstillinger knyttet til manipulering av elever, tillitsforhold mellom elever og lærere – og valget som institusjon – ble ikke problematisert, sier Sletta til Medier24.

