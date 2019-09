Lønna til Sunnfjords varaordfører nedjustert

Det utløste krass kritikk da det ble kjent at Jenny Følling (Sp) skal være varaordfører på fulltid i Sunnfjord, med tilhørende godtgjørelse på 1,3 millioner kroner. Opplysningene ble kjent etter at Sp og H var ferdigforhandlet om posisjonene i den ny kommunen.

Da Kommunal Rapport i dag kontaktet Sunnfjords blivende ordfører og leder for fellesnemnda Olve Grotle (H), kunne han opplyse at de i løpet av dagen har jobbet mer med saken og at godtgjørelsen til varaordføreren er nedjustert.