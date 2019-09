Lyngdal kommune i tilsynssak etter dobbeltdrap i Trondheim

Det var ifølge Adresseavisen UDI som i slutten av mai ba Fylkesmannen i Agder om å gjennomføre et tilsyn med kommunalhelsetjenesten i Lyngdal kommune, Legevakten i Flekkefjord og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

Bakgrunnen er at den nå 18 år gamle afghaneren som er kjent utilregnelig for det tragiske dobbeltdrapet og drapsforsøket på jevnaldrende i Trondheim 21. september i fjor, bodde i Lyngdal, ved Lyng mottak for enslige mindreårige asylsøkere, fram til han ble flyttet til Trøndelag 10. august i fjor.

De sakkyndige avga rapport og konkluderte uten tvil med at tiltalte led av paranoid schizofreni.

– Det var Lyngdal kommune som hadde ansvar for å yte helsetjenester da han bodde der. Vi vil undersøke hvilket tilbud han fikk, sier assisterende direktør Kristin Hagen Aarsland hos Fylkesmannen i Agder.

Ber om mer tid

Lyngdal kommune hadde fått på seg til 13. september med å levere informasjon i tilsynet, men ifølge Lyngdal avis ber kommunen Fylkesmannen om mer tid.

– Kommunen har behov for noe mer tid for å fremskaffe de etterspurte opplysninger, skriver kommunens advokat Elisabeth Finsnes i firmaet Tofte DA.

Aarsland sier til Adresseavisen at saken er stor og kompleks, og at utvidet frist er innvilget. Lyngdal ba om 1. oktober som ny frist.

Ifølge de rettsoppnevnte sakkyndige under drapssaken, har den afghanske tenåringen trolig utviklet sykdommen paranoid schizofreni over tid. Som 15-åring i 2015 kom den han til Norge, og har bodd flere steder.

– Det kan bli vurdert om tilsynet utvides til også å gjelde andre kommuner hvor afghaneren har bodd, sier Aarsland.

Les også: UDI vil la nye aktører drive asylmottak

Mangelfull info

UDI opplyser at direktoratet vil avvente rapporten fra Fylkesmannens tilsyn.

– Dette gjelder oppfølging av meldinger mellom de involverte helseinstansene og kommunikasjon fra helse til representant/mottak. Om nødvendig må også helseinformasjonen sendt fra Lyngdal kommune til Trondheim kommune ved bosetting vurderes, sier Tormod Stavenes, regiondirektør Sør i UDI til Adresseavisen.

Det er foreløpig ikke tilsyn med Trondheim kommune.

(©NTB)