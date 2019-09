MDGs Lan Marie Berg fikk klart flest personstemmer i Oslo-valget

– Det er veldig rørende å få en sånn tillitserklæring fra folk i Oslo, sier Berg.

Den endelige opptellingen viser at MDG-profilen fikk 17.044 personstemmer og 2.309 slengere i Oslo-valget.

Personstemmene kommer fra MDGs egne velgere, mens slengerne kommer fra velgere som har stemt på andre partier. Berg er i dag byråd for miljø og samferdsel i hovedstaden, og tallene viser at hun både fikk flest personstemmer og slengere av alle.

– Jeg tror dette først og fremst er et tydelig signal om at Oslo-folk vil ha enda mer grønn politikk, sier Berg.

Ikke alene

Men Berg var langt fra alene om å få ekstra drahjelp fra andre partiers velgere.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fikk 13.002 personstemmer og 1.227 slengere.

Hans hovedutfordrer, Eirik Lae Solberg (H), fikk 14.524 personstemmer og 442 slengere.

SVs ordfører Marianne Borgen fikk 8.073 personstemmer og 1.777 slengere. Høyt på statistikken kommer også Cecilie Lyngby fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) med 5.821 personstemmer og Aps varaordfører Kamzy Gunaratnam med 6.631 personstemmer og 1.200 slengere.

Ap taper åtte

Mandatfordelingen for Oslo-valget viser, som tidligere kjent, at Høyre blir største parti med 15 mandater, fire færre enn i 2015.

Blant de rødgrønne samarbeidspartiene får Ap 12 mandater, MDG 9, SV 6 og Rødt 4 mandater i Oslo bystyre i perioden 2019–2023. Ap taper imidlertid åtte mandater sammenlignet med 2015-valget.

Både Venstre og nykommeren FNB får fire representanter, Fremskrittspartiet får tre og KrF én. Opptellingen viser også at Senterpartiet de neste fire årene blir representert i Oslo bystyre med ett medlem.

Hetset

Trass Aps kraftige tilbakegang beholder det rødgrønne byrådet makten med til sammen 31 mandater. I dag sitter Ap, SV og MDG i byrådet, mens Rødt er støtteparti.

For Berg kommer imidlertid valgsuksessen også med en bismak. På Facebook-gruppen Mannegruppa Ottar er hun blitt utsatt for grov hets og voldstrusler. Partiet sier de vil følge opp saken. Administratorene i gruppen har fjernet innlegget etter at VG tok kontakt med dem.

Selv sier Berg at hun står på skuldrene til alle som har stemt på MDG og 700 frivillige som har drevet valgkamp for partiet i Oslo.

– Jeg har ikke gjort det alene, konstaterer hun.

