Miljøarbeider tiltalt for misbruk av stilling og seksuell omgang med pasient

Overgrepene skal ifølge tiltalen ha skjedd mellom februar 2015 og oktober 2016 da kvinnen var innlagt ved St. Olavs Hospital.

Kvinnen, som er i 20-årene, var innlagt med psykiske lidelser. Både miljøarbeideren og hans tidligere pasient er enige om at de to hadde en god relasjon, men de er ikke enige om hvor langt den gode relasjonen strakte seg. Kvinnen hevder hun ble utsatt for en rekke overgrep.

Ifølge tiltalen utnyttet miljøarbeideren kvinnens psykiske lidelse.

– Det føltes som om jeg måtte være snill med ham når han var så snill med meg. Det var som en flørt mens jeg var innlagt, sa kvinnen i retten.

Ifølge kvinnens journaler ble hun behandlet med elektrosjokk minst 50 ganger, og i maniske perioder ble hun ofte lagt i reimer for å ikke skade seg selv eller andre. Kvinnen påsto også at hun hadde fått operert chipper under huden og at hun ble overvåket.

Miljøarbeideren mener kvinnens anklager skyldes vrangforestillinger og falske minner.

– Jeg er en real person og har praktisert «learning by doing» i jobben, men jeg har ikke gjort noe ulovlig, sa mannen i retten.

Over 50 personer skal vitne i den til sammen 14 dager lange rettsbehandlingen.

(©NTB)