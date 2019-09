Ordfører i Rauma lettet over Veslemannens fall

Han er lettet og glad over at sagaen om Veslemannen omsider er over etter fem krevende år. Torsdag kveld tok han selv turen opp til Marstein for å se fjellet falle. Da ble han nærmest rørt til tårer

– Det var spesielt å stå der i går kveld, mens fjellet buldret og braket i bakgrunnen. Dette vil bety mye for samfunnet vårt, sier han.

– Setter punktum

Det etterlengtede raset startet torsdag med en rekke større og mindre skred fra fjellpartiet, før det kraftigste skredet gikk ved 21-tiden. Mellom klokken 23 torsdag kveld til klokken 4.45 fredag morgen ble det registrert ytterligere 24 ras, ifølge en rapport fra Sivilforsvaret.

Fredag skal geologer fra Trondheim starte arbeidet med å kartlegge omfanget av raset.

– Det er all grunn til å tro at dette setter punktum for sagaen om Veslemannen. Men nå må vi vente og se hva geologene sier, sier Hustad.

Evakuert 16 ganger

Siden 2014 har folk i området vært nødt til å evakuere hjemmene sine 16 ganger. I tillegg har togtrafikken på Rauma-banen vært innstilt en rekke ganger, og i fjor måtte all godstrafikk flyttes over på vei på grunn av alle forstyrrelsene.

– Jeg har stor tro på at godstrafikken nå vil komme på sporet igjen, bokstavelig talt, sier Hustad.

Ordføreren har ikke tall på hvor mange ganger Mannen og Veslemannen har vært tema på møter i kommunen eller hvor mange ganger han har sittet i telefonen med NVE og geologene.

Montasje av bilder tatt før og etter at store deler av fjellpartiet Veslemannen raste ut torsdag kveld. Bildet til venstre er tatt torsdag ettermiddag, bildet til høyre fredag morgen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Invitert på middag

– Jeg tør ikke tenke på hvor mange timer vi har lagt ned i dette. Men det viktigste nå er at folk kan flytte tilbake, sier Hustad. Han skal fredag ta en runde med de evakuerte innbyggerne under Veslemannen.

– Du har invitert på femretters middag med fri bar?

– Haha! Det med fri bar var det VG som fant på. Men vi i kommunen synes de fortjener en bedre middag og en markering av at dette nå er over, sier han.

(©NTB)

Følg Kommunal Rapport på Facebook