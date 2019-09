Oslo byråd vil kvitte seg med kommersielle barnevernsbedrifter

Oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) lover at alle kommersielle skal ut av Oslos barnevern innen 2021. Hun har satt 30. juni om to år som tidsfrist om de rødgrønne får fornyet tillit i hovedstaden, skriver Klassekampen.

I dag er 55 av de 158 plassene som finnes på barnevernsinstitusjoner i Oslo drevet av kommersielle aktører.

Fagforbundet og Fellesorganisasjonen har etter lange forhandlinger blitt enige med byrådet og gått med på fire prinsipper for utviklingen av et profittfritt barnevern. De har også sagt at de vil vurdere alternative turnuser som de tidligere har avvist.

– Dette er historisk enighet vi har kommet til, sier Thorkildsen til avisa.

Hun mener barnevernet er i en tillitskrise og mener deler av løsningen kan være å kvitte seg med kommersielle drivere.

– At noen kan stille spørsmål ved om inntjeningshensyn veier tyngre enn barnets beste, gjør at vi alle burde tenke oss om, sier hun, til avisa.

Det er foreløpig ikke klart hvordan alt skal løses juridisk.

(©NTB)