Ottervik får trolig fortsette i Trondheim til tross for svakt valg

Mens Arbeiderpartiet går kraftig tilbake og ender opp med 25 prosent av stemmene i Trondheim, går SV og Rødt kraftig fram. Det kan sikre fortsatt Ap-styre i byen.

– Nå må vi sette oss ned i ro og mak og finne ut hva som er viktigst for alle partiene, sa Ottervik etter en partilederdebatt i NRKs lokaler i Trondheim etter valget, skriver Adresseavisen.

SV og Rødt fikk henholdsvis 11,3 og 6,9 prosent av stemmene, mens Høyre landet på 20,7 prosent.

Ottervik fastslår at de ønsker å samarbeide med dem som ønsker det samme som dem.

– Vi ønsker samme retning, og så må vi fordele posisjonene deretter. Vi diskuterer politikken før vi deler ut posisjonene, sier hun.

Senterpartiets ordførerkandidat Marte Løvik har gitt uttrykk for at de er åpne for å samarbeide med alle.

