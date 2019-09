Skal styre Norges fattigste og rikeste kommune

Sammen med Horten deler Hå jumboplassen på 2018-oversikten over korrigerte frie inntekter (inkludert eiendomsskatt, eiendomsskatt, konsesjons-, kraft- og hjemfallsinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift). Korrigerte frie inntekter er en indikator som gir uttrykk for kommunenes reelle inntektsnivå, hvilket igjen sier noe om kommunenes muligheter til å levere tjenester til sine innbyggere. Hå og Horten ligger begge 11 prosent under landsgjennomsnittet for korrigerte frie inntekter.

Jonas Skrettingland (KrF) har ledet Hå gjennom fire år. Etter intense forhandlingsrunder er det nå klart at han fortsetter i fire nye.