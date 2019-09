Aps valgvinnere mener folk er lei av skittkasting

- Vi har snakket om hva Ap vil i stedet for å kritisere andre partier. Dette har vært et krav til laget mitt. Jeg tror folk er lei av den skarpe tonen i rikspolitikken, sier ordfører og landsstyremedlem Rune Støstad som gjorde et brakvalg for Ap i Nord-Fron. Foto: Bård Gundersen