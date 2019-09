Regjeringen setter av 400 millioner kroner til sykehjemskjøkken

Med tilskuddsordningen kan kommuner bygge eller pusse opp kjøkken på sykehjem og eldreboliger som alt er i drift, og sende over halve regningen til staten.

– Vi vet jo med oss selv at når vi er syke, så er ikke matlysten på topp. Da er det viktig at maten vi får servert ser og smaker godt. Ved å få kjøkkenet tilbake, kan sykehjemmet sørge for at eldre som har dårlig matlyst, får mat de faktisk har lyst på. Det er utrolig viktig, sier Listhaug.

Hun påpeker at om lag en tredel eldre på sykehjem og dem som mottar omsorg i kommunene, er underernærte eller står i fare for å bli det.

Tilskuddsordningen ble varslet i revidert nasjonalbudsjett i vår. I høstens statsbudsjett varsler regjeringen at den setter av 400 millioner kroner over fire år. Kommunene kan søke støtte fra 1. oktober. Sammen med tilskuddet får kommunene også momskompensasjon og dermed dekker staten 60 prosent.

Tilskuddsordningen gjelder bygging eller oppussing av produksjonskjøkken i sykehjem som allerede eksisterer. En annen ordning, investeringstilskudd, gir støtte til bygging av nye sykehjem, inkludert kjøkken.

– Personalet viktigst

– Det er bra med flere lokale kjøkkener, men det blir ikke automatisk et bra resultat, sier Arnt Steffensen leder i Kost- og ernæringsforbundet, som organiserer institusjonskokker.

Ifølge Steffensen gjør det ikke så stor forskjell om maten er produsert i etasjen under eller tre kilometer unna. Det som er viktig er hvordan maten ser ut når den kommer på bordet.

Problemet er at kompetansen til pleier og helsefagarbeidere varierer.

– Det er der det skjærer seg, ifølge Steffensen, som mener egen matvert på sykehjemmet vil løse mye. Da slipper pleierne å forberede serveringen innimellom alle de andre oppgavene de har.

– De får dårlig tid. Da får vi de forferdelige bildene vi ser på Facebook, sier Steffensen.

Et ofte brukt argument for å hente kjøkkenene tilbake til sykehjemmene, er at matlukt i gangene vekker matlyst. Men det gjelder ikke alle som er syke eller går på medisiner, påpeker han.

Usikre tall

Om lag fire av ti sykehjem mangler produksjonskjøkken, får NTB opplyst fra Helsedepartementet, men hvor mange nye eller renoverte kjøkken man får for 100 millioner kroner i året, kan de ikke svare på.

Det er dyrt å bygge storkjøkken etter Mattilsynets krav. Solabladet kunne i mars melde at det vil koste opptil 24 millioner kroner å bygge kjøkken på Sola kommunes tre sykehjem.

– Pengene renner ut når man skal bygge produksjonskjøkken. Du kan ikke bare kjøpe dem på IKEA, konstaterer Steffensen.

(©NTB)