Regjeringen vil kutte ytterligere i eiendomsskatten

Regjeringen vil kutte makssatsen for eiendomsskatten til 4 promille. Det vil si at et hus til en verdi av 5 millioner kroner maksimalt kan få eiendomsskatt på 20.000 kroner, melder NRK.

– Endringen skal gjelde fra 2021, men alt dette vil regjeringen presentere i sin helhet i forbindelse med kommuneproposisjonen som kommer til våren, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til kanalen.

Under fremleggelsen av fjorårets budsjett ble den maksimale skattesatsen redusert fra 7 til 5 promille med virkning fra 2020.

Dette betyr at 101 kommuner i landet må senke skattesatsen ytterligere.

– Fantastisk arrogant

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo kaller utspillet «en fantastisk arroganse» og mener det bidrar til å begrense lokaldemokratiet én uke før valget.

– Ved å kjøre ut dette nå gjør man kommune- og fylkestingsvalget mindre og mindre relevant. Hvorfor kan ikke innbyggerne i kommunene selv bestemme om de vil ha eiendomsskatt eller ikke gjennom valget? sier Johansen.

– Det som er arrogant, er den lettvinte måten Arbeiderpartiet alltid sender regningen rett videre til innbyggerne på, enten det er gjennom økte bompenger eller eiendomsskatt, sier Jensen.

Hun understreker at regjeringen har styrket kommuneøkonomien kraftig hvert eneste år.

– Oslo har gått med milliardoverskudd de siste fire årene, og da er det vel snart på tide å se på muligheten for å la innbyggerne beholde litt mer av sine egne penger, sier Jensen.

Utgjør 1,6 prosent av inntektene

Finanspolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet mener kutt i eiendomsskatt vil føre til kutt i velferden til kommunene.

– Det synes vi er veldig uansvarlig, rett og slett fordi det vil gå utover eldre i kommunene. Kommunene får mindre i inntekter, og det betyr færre sykepleiere og færre fagarbeidere som kan jobbe og gi gode tjenester til de eldre i kommunene, sier hun.

Jensen avviser kritikken fra Aasrud.

– Det er verdt å minne om at kommunenes samlede inntekter fra eiendomsskatt utgjør om lag 1,6 prosent av alt det de får av ulike inntekter, overføringer og skatteinntekter, sier finansministeren.

(©NTB)