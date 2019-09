Rekordmange forhåndstemmer før lokalvalget

Totalt forhåndsstemte 585.000 før lokalvalget i 2015. Det ligger dermed an til at antallet vil bli passert før fristen for forhåndstemming går ut, melder NRK.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) er positiv til valgfriheten forhåndsstemming gir velgerne.

– Noen synes det er greit å få det unna, mens andre synes det er høytidelig å gjøre det på selve valgdagen. Det å ha fleksibilitet er viktig hvis vi skal opprettholde stor valgdeltakelse og hvis vi skal greie å øke den ved lokalvalgene, sier Mæland.

Det er mulig å forhåndsstemme til kommune- og fylkestingsvalget til og med fredag 6. september.

