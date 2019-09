Senterpartiet kan få flest folkevalgte i kommunene

Det viser en beregning som Poll of polls har gjennomført, basert på meningsmålinger i 169 kommuner.

Ifølge beregningen kan Senterpartiet ende opp med over 2.700 mandater, 1.000 flere enn i forrige kommunevalg og flest av alle partier. Dette til tross for at partiet er nummer tre på meningsmålingene, bak Arbeiderpartiet og Høyre.

Historisk

– At Sp kan få flest representanter i kommunestyrene samlet, henger sammen med at Sp står sterkt i svært mange små og mellomstore kommuner, forklarer Johan Giertsen i Poll of polls.

Målingen ble oppdatert torsdag, noe som forsterket tendensene.

Dersom valgresultatet blir i tråd med beregningen, vil det være første gang i historien at Sp havner øverst på pallen når det gjelder mandatfordeling. I 1995, et annet av Sps glansår, fikk partiet 2.450 mandater i kommunestyrene, mens Ap fikk drøyt 4.000, ifølge tall fra SSB.

I Bergen sitter professor Elisabeth Ivarsflaten ved Institutt for sammenlignende politikk og følger utviklingen med argusøyne.

– Dette er antakelig det mest spennende lokalvalget i min levetid, sier Ivarsflaten til NTB.

Færre sammenslåinger

– Hvordan vil Sps frammarsj prege norsk politikk?

– De har jo brukt valgkampen til å mobilisere mot store strukturreformer. Det kan bli vanskeligere å videreføre reformer som kommune- og fylkessammenslåing, tror Ivarsflaten.

– Helt riktig, slår Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fast. Han har klare planer for hvordan partiet skal bruke makten.

– Det kommer til å bli mye mindre diskusjon om kommunesammenslåinger, og mer om hvordan man kan utvikle grunnleggende tjenester nær folk, sier Vedum, som blant annet trekker fram hjemkommunen Stange, der Sp og Ap kniver om ordførervervet.

– Her ønsker flere partier å gå nye runder med kommunesammenslåing. Vi vil ikke bruke ressursene på det, sier han.

Ivarsflaten trekker også fram et stort spørsmål som ennå ikke er løst – nemlig hva slags oppgaver de nye fylkene og større kommunene skal få.

– Der kan sammensetningen i kommunene få en del å si, sier hun.

Samtlige kommuner

Ifølge Vedum er en av grunnene til at Sp kan ta mandatseieren, at partiet i år har stilt lister langt flere steder og ligger an til å få inn representanter i samtlige norske kommuner.

– I Fauske hadde vi ingen representanter i det forrige kommunestyret. Nå er vi største parti på målingene, sier han.

– Hvor mye kiler det i magen nå?

– Det er veldig spennende. Men vi tar ingen stemmer for gitt, sier Vedum.

Ap får ifølge beregningen så vidt over 2.500 mandater i årets valg, mens Høyre får 1.666 og Frp 743. Både MDG og Rødt ser ut til å doble seg fra 2015-valget med henholdsvis 440 og 170 mandater, mens både Venstre og KrF svekkes betraktelig og mister ifølge beregningen rundt hver tredje av sine folkevalgte.

SV styrker seg på sin side med nesten 35 prosent og kan gå fra 359 mandater i 2015 til drøyt 550 i år.

