Siste dag med forhåndsstemming: En del køer i byene

Utover kvelden og ettermiddagen, når folk er ferdige på jobb, er det ventet at køene vil øke ytterligere.

Her er foreløpig status for de store byene:

Oslo:

Kommunikasjonssjef for valget i Oslo, Ingvild Åsgård, opplyser at det har kommet meldinger om en del kø.

– Det pleier som regel å være køer når forhåndsstemmingen går mot slutten. Erfaringsmessig pleier det å være mest trafikk ved valgbodene i sentrum, altså ved Egertorget, Rådhuset, Grønland torg og Vinkelgården, sier hun til NTB.

Åsgård påpeker at de totalt har 20 stemmesteder, og at det dermed kan være lurt å stemme ute i bydelene. Hun minner også om at valglokalene har åpent både på søndag og mandag i hovedstaden.

– På valgdagen har vi 103 lokaler åpne, opplyser hun.

Alle dem som ikke skal være i hjemkommunen på søndag og mandag, er nødt til å forhåndsstemme for å få stemmen sin levert.

Åpningstider for Oslos valglokaler finner man her.

Trondheim:

Valgsekretariatet har fått meldinger om en del kø. Spesielt ved stemmelokalet ved Øya helsehus ved St. Olavs hospital.

Åpningstider for valglokalene i Trondheim finner man her.

Stavanger:

Det er ikke kommet meldinger om særlig mer kø enn normalt på de seks forhåndsstemmestedene i kommunen, opplyser valgansvarlig Karen Hirth Thorsen.

Åpningstider for valglokalene i Stavanger finner man her.

Bergen:

Det meldes om en del køer på forhåndsstemmingen.

Åpningstider for valglokalene i Bergen finner man her.

Resten av landet:

Til sammen 2.037 valglokaler er åpne på valgdagen mandag 9. september. 154 kommuner har også valg søndag.

Åpningstidene varierer fra sted til sted, men alle må stenge senest klokka 21. Mer info her.

(©NTB)