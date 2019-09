Solberg ber staten holde fingrene unna lokale avgjørelser

I et brev til alle landets fylkesmenn stilet fra kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland tirsdag, bes fylkesmennene om å ta større hensyn til lokaldemokratiet før de fremmer innsigelser til lokale planer.

– Dette handler om at lokaldemokratiet skal stille sterkt. Når du går til valg neste mandag, skal du velge politikere som skal ha innflytelse over utviklingen av sin kommune eller region. Hvis lokaldemokratiet skal ha en egenverdi, må statlige instanser begrense sine innsigelser til lokaldemokratiske valg, sier Solberg til NTB.

Statsministeren er for tiden på en to dagers valgkampturné til en rekke byer og steder i Nord-Norge, Vestlandet og på Sørlandet.

– Det finnes noen overordnede nasjonale føringer. Men ofte opplever jeg at mange statlige instanser forsøker å overstyre mer enn det de bør gjøre, sier Solberg.

– Brukes som maktgrep

Også i 2014 sendte daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ut brev til fylkesmennene om å vektlegge lokaldemokratiets beslutninger i plan- og byggesaker sterkere. Nå sender hans etterfølger Monica Mæland ut et nytt brev for å minne om det samme. Hun viser også til at Granavolden-plattformen styrker det lokale selvstyret i planleggingen. Det betyr at kommunene får økt ansvar for å sikre nasjonale og viktige regionale interesser.

– Jeg ber om at fylkesmennene tar hensyn til disse føringene (…) fylkesmennene bør være varsomme med å overprøve beslutninger som hører til det lokalpolitiske skjønnet, og som ikke berører nasjonale eller viktige regionale interesser, heter det i brevet fra kommunalministeren.

– Vi vil at fylkesmennene skal konsentrere seg om det som er nasjonale nødvendigheter, og ikke hver gang det finnes en statlig veiledning om at det er lurt å gjøre noe på den eller den måten, sier Solberg.

– Det er jo mange etater som mener at fordi det finnes en veiledning eller en retningslinje for planlegging, så skal de følges til punkt og prikke. Da bruker de det som et maktgrep, sier Solberg.

Flere innsigelser under den rødgrønne regjeringen

Selv om regjeringen nå skjerper tonen overfor fylkesmennene, mener Solberg at det lokale selvstyre har fått langt bedre kår under hennes regjeringen enn under den rødgrønne.

Ifølge tall fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommunene fått helt eller delvis medhold i 81 prosent av klagesakene under Solberg-regjeringen, mens de bare fikk det i 42 prosent av klagesakene under Stoltenberg II-regjeringen fra 2005–2013.

– Denne regjeringens politikk bygger på at lokaldemokratiet har et egenverdi, og at lokale politikere har samlet seg rundt noen viktige avveininger. Da må man respektere det, sier Solberg.

(©NTB)

