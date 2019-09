Valgdramaet i Møre og Romsdal over

Tove-Lise Torve (Ap) blir fylkesordfører i Møre og Romsdal, støttet av en bred allianse med Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti og Venstre.

De seks partiene ble sent mandag kveld enige om en politisk plattform som nå skal finpusses, melder NRK Møre og Romsdal. De er enige om posisjonene. Ap får også varaordføreren, som blir Per Vidar Kjølmoen. Sp får tre utvalgsledere og to representanter i fylkesutvalget.