Sp vil ikke redde Søviknes i Bjørnafjorden

– Vi har vært tydelige på at avstanden i lokale saker er for stor til at det framstår som naturlig å samarbeide med Frp, sier Lekven til Kommunal Rapport.

Frp ble største parti med 32,1 prosent av stemmene i nye Bjørnafjorden (Os og Fusa). Sammen med Høyre (20,9 prosent) mangler Frps ordførerkandidat Terje Søviknes ett mandat på flertall.