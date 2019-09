Spent stemning i partienes valgvaker i Bergen

Mandag kveld er Bergen Kunsthall pyntet med røde bokstavballonger. Der holder Arbeiderpartiet sin valgvake mens de spent velger på resultatet.

I valglokalet på Landmark befinner blant andre forhenværende byrådsleder Harald Schjelderup seg.

– Det er rart å være her siden jeg var førstekandidat for Ap de to siste lokalvalgene. Sånn sett er det mer behagelig nå. Jeg er selvfølgelig veldig spent, men på en annen måte, sier Schjelderup til Bergensavisen.

Han sier at partiets sjanser i kommunen er gode, selv om målingene i forkant har vært sprikende.

På Høyres valgvake deltar kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Hun sier til Bergensavisen at de neste dagene, når de skal forhandle om hvem som skal styre byen, blir fryktelig spennende.

– Uansett hva vi får av resultater i kveld, så vil ikke siste ord være sagt i dag, sier Mæland til avisen.

Det meldes også om god stemning på Frps valgvake på utestedet Lille i Bergen sentrum, mens politikere fra Senterpartiet befinner seg på Scandic Ørnen.

Ifølge Bergensavisen er det stor spenning knyttet til om Sp kan komme til å avgjøre om kommunens neste byrådsleder blir Roger Valhammer fra Arbeiderpartiet eller Harald Victor Hove fra Høyre.

