Større risiko for underernæring i hjemmetjenesten

Kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet» har mattilbud og ernæring som et av sine sentrale fokusområder. Fra og med 2017 har ernæringskartlegging, ernæringsrisiko og ernæringsplan blant brukere av omsorgstjenester inngått i kommunenes rapportering til IPLOS-registeret, et register inneholdende informasjon om personer som har søkt om eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra sin kommune.

SSB har sett nærmere på oppfølgingen av ernæring blant brukere av langtidsopphold i institusjon og helsetjenester i hjemmet i perioden 2017 og 2018.