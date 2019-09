SV-politiker ble drapstruet, ikke politisk motivert mener politiet

– Det er på bakgrunn av hva som kommer fram i etterforskningen mener vi at saken ikke er politisk motivert. Hele saken beror på en underliggende personkonflikt, som ikke har noe med politikk eller politisk ståsted å gjøre, sier politiinspektør i Finnmark politidistrikt, Thomas Darell til kommunal Rapport.

For to uker siden sto SV-politiker Hermann Mathisen på en stand i Honningsvåg sentrum for å drive valgkamp. Til Dagbladet har han forklart at en mann kom bort til standen, og mannen skal ha drapstruet SV-politikeren. Til Kommunal Rapport forklarer SV-politikeren at han aldri hadde sett mannen før. Mannen skal ha uttalt at han skulle hjem for å hente en pistol.