Sykehusansatte i Tromsø kommer seg ikke på jobb på grunn av trålerbrannen

– Vi sitter i krisestab nå for å kartlegge situasjonen. Vi har utfordringer med å få folk på jobb. Vi vurderer om vi må stenge deler av sykehuset og be pasienter holde seg hjemme, men enn så lenge driver vi sykehuset som normalt, forteller pressevakt Jørn Resvoll ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) til NTB torsdag morgen.

En russisk tråler brenner kraftig i Tromsø havn, like ved sykehuset. Ansatte har blitt bedt om å holde vinduene lukket for å hindre røyk i å komme inn. Brannvesenet har også opplyst at de må begrense slukningsarbeidet for å unngå at røyk skal komme inn i ventilasjonsanlegget til sykehuset.

– Vindredningen er gunstigere nå enn i natt når det gjelder røyken, men vi har stengt av ventilasjonsanlegget og holder vinduene lukket, sier Resvoll.

Både Ishavsbyen videregående skole i Breivika og Tromsø international school er stengt, melder Nordlys.

Flere veier i byen er stengt for trafikk på grunn av brannen. Det gjelder Tverrforbindelsen, Breivikatunnelen, Stakkevollvegen og Tromsøysundtunnelen.

Det er lange køyer flere steder, og Sivilforsvaret bidrar med trafikkdirigering i Giæverbukta.

Evakuering av sykehuset har vært vurdert gjennom natten, men er så langt ikke satt i verk, får NRK opplyst av politiet.

Det er store problemer i morgentrafikken i Tromsø fordi politiet har stengt viktige ferdselsårer i området rundt brannen.

Troms politidistrikt beordret klokka 23 onsdag kveld at alle beboere innenfor en radius på 300 meter fra den brennende tråleren skulle evakueres. I alt 92 personer ble evakuert.

