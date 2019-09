Toalett fungerte som stemmeavlukke i Steigen

Stemmesedlene skal nå være flyttet etter at Avisa Nordland tok kontakt med kommunen.

– Slik skal det ikke være, understreker valgansvarlig Lisbeth Aalstad.

Hun sier at sedlene tidligere har vært plassert i barnehagen, men at det i år ble gjort en endring uten at hun visste om det.

– De ansvarlige i kretsen trodde det var en grei løsning, forteller hun.

Geir-Bjøran Dreyer (47) var en av dem som endte med å stemme på et toalett. Etter litt om og men fant han ut hvor stemmesedlene lå. De var plassert på Bogen kultursenters toalett for funksjonshemmede.

– Jeg måtte snu meg da jeg stakk hodet inn. Jeg lurte på om det virkelig er mulig og det var nærliggende å tenke på at valget gikk i dass, sier han til avisa som samarbeider med NRK og utveksler stoff gjennom valgnatten.

Han stemte rett etter klokka 10 mandag. Da var det kø i hallen.

– Jeg stusset veldig på hvor jeg skulle stemme. Men så kom det et menneske ut av toalettet som fortalte hvor jeg skulle gjøre det, sier han.

