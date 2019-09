Ville ikke gi selskap ny kontrakt for å rette feil – felt i Kofa

Høsten 2015 skulle et nytt ledningsanlegg stå klart på Nord-Tromsøya. Da vannledningene ble trykktestet, viste det seg at de lakk. Etter at entreprenøren hadde forsøkt å rette feil uten å lykkes, fikk Tromsø kommune nok. De hevet kontrakten i august 2017 – hvilket endte i tingretten, der Tromsø kommune tapte.

Våren 2018 skulle Tromsø kommune hyre et firma som kunne tette lekkasjene på ledningsnettet. I konkurransegrunnlaget krevde kommunen at det utbedrede ledningsnettet skulle tåle minimum PN25 driftstrykk. Det skulle også prøvetestes for PN25 + 5 bar testtrykk.