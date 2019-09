Utsira øverst på forhåndsvalg-pallen

De nyeste tallene for antall mottatte forhåndsstemmer, viser at 47 av de stemmeberettigede i Utsira har gjort borgerplikten sin. For en liten kommune med 156 stemmeberettigede, betyr det at litt i overkant av 30 prosent har avgitt forhåndsstemme. I Nessby, også en kommune av det mindre slaget, har rett i underkant av 30 prosent forhåndsstemt, men må p.t. se seg slått av Utsira.

