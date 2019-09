Valgdeltakelsen opp i alle fylker

64,5 prosent av de stemmeberettigede brukte stemmeretten i årets kommunevalg. Det er 4,3 prosentpoeng over valget i 2015 og også litt over resultatet i 2011. Valgdeltakelsen har ikke vært høyere siden 1991, da den endte på 66 prosent.

I årets fylkestingsvalg deltok 59,7 prosent. Også dette er godt over nivået for fire år siden, men så vidt under nivået i 2011.