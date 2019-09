Vindkraft-utbyggere på Frøya lot seg ikke kjøpe til å stoppe prosjektet

Det bekrefter kommunen selv i en pressemelding torsdag, gjengitt av ABC nyheter.

«Det har i den senere tid vært flere medieoppslag med utkjøp av vindmølleprosjektet på Frøya som tema. I lys av dette initierte Frøya kommune v/formannskapet kontakt med Midgard Vind Holding AS/Stadtwerke München (majoritetsaksjonær i Trønderenergi Vind AS) for å avklare om dette kunne være en mulighet, og eventuelt på hvilke vilkår», skriver kommunen.

Men utbyggerne lot seg ikke friste av spleiselaget som var ledet av laksemilliardæren Gustav Witzøe.

De tyske utbyggerne argumentere ifølge kommunen med at selskapet ikke er finansielle utbyggere, og at de har som formål å produsere fornybar energi sammen med det trønderske selskapet. De satte som betingelse at Frøya må kunne tilby et annet areal for at de skulle vurdere salg av vindkraftprosjektet, noe kommunen ikke kunne tilby.

(©NTB)