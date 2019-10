22-åring ble Norges yngste ordfører

– Dette blir en dag jeg aldri vil glemme. Det føles stort, litt skummelt, men også veldig spennende å få være ordfører i Norges beste kommune. Og det er lett å føle seg liten når oppdraget er så stort, sa han i sin takketale etter at han var blitt valgt.

KrF ble kommunens største parti med en oppslutning på 26 prosent, noe som sikret partiet fem kommunestyrerepresentanter.

Sayed var bare 17 år da han ble valgt inn i kommunestyret for første gang. Han var bosatt i Stavanger, der han studerte statsvitenskap, før han flyttet hjem til Sokndal for å bli ordfører.

Sayed sa i sin takketale at det har vært mye fokus på hans alder, men la til at det er et modig signal fra kommunens innbyggere å vise tillit til en så ung ordfører.

(©NTB)