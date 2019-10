6.435 elever sluttet på videregående forrige skoleår

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at 3,4 prosent av elevene, i alt 6.435 personer, sluttet mellom 1. oktober og skoleårets slutt uten å ha begynt på et annet utdanningsprogram. Elever som i løpet av skoleåret bytter utdanningsprogram eller skole, regnes ikke med i statistikken.

– Å slutte på skolen er et alvorlig valg for den enkelte elev, men også for samfunnet. Disse tallene viser at vi trenger bedre og tettere oppfølging av elevene for å hjelpe flere til å fullføre og bestå videregående skole, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Færrest i Sogn og Fjordane

Tallene viser at det er langt flere som slutter på yrkesfag enn studieforberedende i løpet av året. Totalt sluttet 6 prosent av yrkesfagelevene og 2 prosent av elevene på studieforberedende i skoleåret 2018–19.

Sogn og Fjordane er fylket som har det laveste totale frafallet med 2,7 prosent, mens Finnmark har det høyeste frafallet med 4,8 prosent. Oslo skiller seg også ut. Fylket har landets nest laveste frafall på studieforberedende med 1,6 prosent av elevene, samtidig som frafallet blant yrkesfagelevene er desidert høyest i landet med 8,2 prosent.

Endringer

– En av tilbakemeldingene vi får, er at elevene på yrkesfag synes skolehverdagen er for teoretisk, og at de får spesialisert seg for sent. Dette gjør vi noe med. Fra neste høst gjør vi de største endringene for yrkesfagutdanningene siden Kunnskapsløftet i 2006, sier Sanner.

– Det blir en ny yrkesfaglig tilbudsstruktur med mer spesialisering slik at elevene får lære mer om faget de skal jobbe med. Flere fag blir også mer praktiske, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

Utdanningsdirektoratet har gjort endringer i utregningen av årets frafallstall. Dermed er ikke tallene for 2018–19 sammenlignbare med tidligere år.

(©NTB)