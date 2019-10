Bare 9 av 46 borgerlige ordførere er kvinner

Det viser en oversikt i Nationen onsdag.

Det eneste som haler regjeringens andel opp på 20 prosent, er Høyres åtte og Venstres ene kvinnelige ordfører, for Frp og KrF har ingen kvinner i det hele tatt blant sine til sammen elleve ordførere rundt om i landet.

Ap har 54 kvinner blant sine 141 ordførere, en prosentandel på 39. Sp har 46 kvinner blant sine 131 ordførere, 35 prosent kvinner på topp av listene der, med andre ord.

Fra lokale lister er det sju kvinner og tolv menn som har fått ordførerkjede, også det jevnere fordeling enn noen andre partier kan skryte av.

– Vi er stolte over alle de dyktige ordførerne vi har fått, men skulle selvfølgelig sett at vi hadde en bedre kjønnsbalanse. Generelt har alle partier dessverre færre kvinner enn menn på listene. Det betyr at det politiske Norge går glipp av masse viktig kompetanse, sier KrF-nestleder Olaug Bollestad.

Leder i Høyres kvinneforum Tina Bru sier hovedforklaringen må være at de er jevnt over for dårlig til å putte kvinner på topp, og at for få kvinner er med i partiet og vil stille til valg.

(©NTB)